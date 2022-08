États-Unis : Il blesse sa copine en lui lançant un cheeseburger: en taule

Déséquilibrée, la quinquagénaire a trébuché sur un trottoir et a chuté, se blessant au menton et à la bouche. À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont constaté que le T-shirt et le short de la victime présentaient des taches de sang et de fromage. Un employé du Burger King a raconté qu’avant de quitter les lieux, James Hunt a frappé sa compagne à la tête alors qu’elle était au sol. Arrêté, le quadragénaire a avoué avoir lancé le cheeseburger mais nié les coups portés ensuite.