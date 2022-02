Il enlève sa femme et finit dans un précipice

Le 144 a été alerté. Rapidement sur place, tandis que le blessé était acheminé à la clinique de la main à Lausanne, la police neuchâteloise a été renseignée du possible enlèvement de la mère de la victime par son père. «Il s’agit d’un homme et d’une femme, tous les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds et âgés respectivement de 54 et 52 ans», précise la police cantonale neuchâteloise.