Hockey sur glace: Il blesse un fan, s’excuse et lui offre sa canne

On ignore si son bras en écharpe est aussi la conséquence de la rondelle, toujours est-il que le centre des Los Angeles Kings est allé, confus et tout penaud, prendre de ses nouvelles. Pour la peine, Philipp Danault lui a ensuite offert une crosse dédicacée et même sur celle-ci des excuses écrites, comme le prouve ce tweet des Kings ci-dessous.