En concurrence avec un certain Dan Cleary, il prépare un plan machiavélique pour l’éloigner des terrains. « C’était lui ou moi, alors je l’ai poursuivi à l ’ entraînement, raconte-t-il. Je me suis mis à côté de lui lors des match e s et je l’ai taclé. Je n’essayais pas de le blesser gravement, mais de le blesser suffisamment pour qu’il soit hors jeu et que je joue. C’était un mauvais tacle. Je le savais, je l’ai fait exprès et je n’en suis pas incroyablement fier. Je n ’ en ai pas honte non plus, parce que dans ma tête, c’était moi ou lui. »