Inde : Il boit de l'urine de vache chaque jour contre le Covid

Comme l'acteur vedette de Bollywood, Akshay Kumar, un nombre croissant d'Indiens attribuent des vertus thérapeutiques à l'urine de vache, y compris contre le coronavirus.

«Un bouclier protecteur» contre le coronavirus

Beaucoup d'hindous absorbent de l'urine de vache pour ses vertus supposées pour la santé. Des membres du parti de M. Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), ont même prôné l'urine et la bouse de vache contre le coronavirus. L'organisation nationaliste hindoue All India Hindu Mahasabha a organisé mi-mars une fête à New Delhi pour promouvoir ce breuvage contre la maladie Covid-19.