Vaud : Il récupère son permis même s’il n’a pas respecté son abstinence

Un homme, qui devait prouver son abstinence totale pour continuer de conduire, avait flanché avant la fin de sa mise à l’épreuve. Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui avait retiré le permis. Abusif, selon le Tribunal cantonal.

Un conducteur avait été pincé ivre au volant, en 2018. Devant un rapport défavorable, le SAN avait prononcé un retrait de sécurité du permis, une décision révocable en cas d’abstinence totale pendant au moins six mois, rappelle 24 Heures. L’homme s’était prêté au jeu et avait pu retrouver son permis, mais les contrôles capillaires avaient été prolongés de 18 mois et des tests réalisés en janvier et en avril 2021 s’étaient révélés positifs.