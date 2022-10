Canton de Berne : Il boit un litre de schnaps pour cacher… son ébriété

Un jeune conducteur de 22 ans est sorti de la route et a fini sa course contre la façade d’une maison en avril dernier dans village de Mühlethurnen, près de Thoune (BE). Alcoolisé, il a fui les lieux de l’accident et est rentré chez lui où il a bu dans la foulée une bouteille d’un litre de Becherovka, une eau-de-vie tchèque, en une heure et demie environ. Son but était de brouiller les pistes en vue d’un contrôle d’alcoolémie ultérieur, rapporte «20 Minuten» qui cite une ordonnance pénale du ministère public régional.