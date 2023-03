Royaume-Uni: Il bombardait de messages salaces une présentatrice météo

Le harcèlement dont a été victime Alexis Green l’a rendue «physiquement malade». YouTube

C’est la fin du calvaire pour Alexis Green. Présentatrice météo sur la BBC, la Britannique a été harcelée entre décembre 2022 et janvier 2023 par un fan l’ayant contactée via Facebook Messenger. Obsédé par l’animatrice, Timothy O’Brien l’a bombardée de messages salaces, de compliments déplacés, de vidéos et photos de lui et de fantasmes sexuels.

Au Tribunal de Southampton (sud), Alexis Green a expliqué que ce harcèlement l’avait rendue «physiquement malade» et l’avait empêchée de faire correctement son travail, sachant que l’homme de 55 ans était en train de la regarder à la télévision. Très émue à la barre, la Britannique a raconté que les agissements du quinquagénaire avaient eu un impact sur sa confiance en elle et qu’elle avait été contrainte de prendre des congés.

«Je suis constamment en état d’alerte»

Au total, le père de quatre enfants a envoyé 115 messages, 33 vidéos et 13 photos à sa victime. La procureure Bethany Adams en a lu quelques-uns, «pour donner un avant-goût» à la Cour. «Si tu veux, je t’enverrai une photo de ma b***. Si tu ne me bloques pas, je prendrai ça pour un oui», a-t-il notamment écrit. Le quinquagénaire a également dit à la présentatrice météo qu’il voulait coucher avec elle et qu’il aimait sa «petite robe sexy».

«J’ai l’impression d’être tout le temps en train de regarder derrière moi. (…) J’aime aller courir, mais je n’arrête pas de me dire que Monsieur O’Brien rôde derrière moi. Je suis constamment en état d’alerte», a témoigné la présentatrice, qui vit avec son compagnon et un enfant. «Je ne me souviens pas avoir vécu une période aussi sombre dans ma vie», a-t-elle ajouté.

Le père de famille a été condamné à 17 semaines de prison. Il n’a plus le droit d’entrer en contact avec sa victime, ni de se rendre sur le lieu de travail de celle-ci.

