Canton de Fribourg: Il bouscule un arbitre: 5 ans de suspension

Ce joueur est un défenseur dans le camp des perdants. Trois jours plus tard, il est estomaqué en ouvrant sa boîte aux lettres. À l’intérieur, un courrier recommandé adressé par la Fédération de skater hockey Broye et région, stipulant que l’homme doit s’acquitter d’une amende de 1’000 francs et, surtout, purger une suspension de cinq ans. En cause, le fait d’avoir enfreint l’article 13.18 du règlement: voies de fait, tentatives de voies de fait ou menaces physiques contre l’arbitre ou les officiels du match. Et la sanction majeure qui lui est associée.