Genève : Il braque deux commerces en dix minutes

Son début de soirée au planning chargé l’a finalement conduit au calme et à la solitude, dans une cellule. Mardi vers 18h, un homme armé d’un couteau a pénétré dans un supermarché au numéro 51 de la route de Frontenex, dans le quartier des Eaux-Vives. Sous la menace, il a tenté de conduire deux employés dans l’arrière-boutique. Ceux-ci ont refusé. Leur agresseur, un Suisse né en 1987, a alors préféré s’enfuir, à vélo… mais pas très loin. Il s’en est pris dix minutes plus tard à une pharmacie à 300 mètres de là, qui a donné l’alerte. L’homme a été interpellé dans la foulée et remis entre les mains du Ministère public.