Berne

Il braque une banque et s’enfuit à pied

Un homme a menacé les employés de la succursale de Valiant de Köniz (BE) lundi après-midi.

La succursale de la banque Valiant de Köniz (BE) a été cambriolée lundi après-midi peu après 14h30. Selon la police cantonale bernoise, un homme a menacé les employés avec une arme de poing et exigé qu’on lui remette l’argent de la caisse. Il a ensuite pris la fuite à pied avec son butin en direction de la gare. Personne n'a été blessé et le montant dérobé n’a pas été communiqué.

Malgré l’important dispositif déployé, l’homme n’avait pas été appréhendé lundi soir. Selon la police, qui recherche des témoins, le braqueur est d'une stature assez forte, il a la peau claire et les cheveux foncés. Il portait un jean bleu, une veste vert olive foncé et une casquette à visière noire. Il avait également un sac à dos rouge avec des éléments en noir et blanc et un sac à bandoulière noir avec lui.