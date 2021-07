La Sarraz (VD) : Il braque une banque et un supermarché avant de s’enfuir

Lundi, un homme a braqué la banque Raiffeisen de La Sarraz (VD), puis la Coop voisine. Il a pris la fuite avec un peu d’argent. La police a lancé un appel à témoins.

Ce lundi, peu après 14h45, un individu s’est présenté dans les locaux de la banque Raiffeisen de La Sarraz (VD) et, au moyen d’une arme de poing, a menacé les deux employés présents. Comme il n’a pas pu accéder à l’argent, il a quitté les lieux.

L’homme s’est ensuite présenté dans le magasin Coop, à proximité, et a également menacé deux clientes et deux employés, les forçant violemment à se coucher sur le sol. Il a pu récupérer de l’argent se trouvant dans la caisse enregistreuse et a ensuite pris la fuite au guidon d’un vélo, en direction du Jura.