Automobile

Il bricole lui-même sa plaque, le TF confirme sa peine

Un Valaisan condamné pour avoir remplacé la plaque d’immatriculation perdue de sa voiture par un morceau de plastique a vu son recours refusé par le Tribunal fédéral.

En octobre 2018, l’homme avait perdu la plaque entre son domicile de Gondo (VS) et Masera (I). Il avait alors inscrit son numéro sur un bout de plastique blanc qu’il avait fixé à sa voiture et était rentré à la maison sans coup férir. Une semaine plus tard, sa femme avait été arrêtée à la douane et le corps du délit séquestré.