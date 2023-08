À 4 ans, il brise un vernis à la pharmacie: facture de 420 fr.!

«C’est inadmissible! C’est du vol pur et simple!» En juin dernier, alors qu’une mère de famille attendait au comptoir que la pharmacienne réunisse les médicaments pour son fils de 4 ans, ce dernier, qui se baladait dans les rayons, a fait tomber un vernis à ongles. Sans surprise, le flacon a éclaté au sol et le liquide s’est répandu. «On m’a rassurée en me disant que ce n’était pas grave et que je pouvais partir sans autre. À ma grande surprise, j’ai reçu, un mois plus tard, une facture de 420 francs pour les frais de nettoyage!», s’étrangle-t-elle.

Il a le droit de facturer ainsi

«Sur le principe, un commerçant peut tout à fait demander le remboursement du dommage au parent d’un enfant mineur. Le dommage comprend à la fois l’objet abîmé ou cassé et les frais de nettoyage ou de remise en état, notamment», déclare Julien Pache, avocat spécialiste en responsabilité civile et droit des assurances. Lui-même se souvient d’avoir, il y a quelques années, dû payer un meuble qu’il avait endommagé dans un magasin. «En général, on pondère les fautes des uns et des autres et on procède à une appréciation. Dans ce cas précis, la première impression laisse penser que la facture est salée.»