États-Unis : Il cachait les oreilles de son grand-père dans sa poche

Un homme de 30 ans a massacré son grand-papa samedi en Floride, sous prétexte qu’il était temps pour lui de rejoindre sa grand-maman.

Mis en examen pour meurtre au second degré, agression sur un représentant des forces de l’ordre et résistance à une arrestation, le trentenaire a avoué les faits. Il a expliqué qu’il voulait que son grand-papa «rejoigne sa grand-mère décédée» et qu’il était «temps pour lui de partir». Lors d’une perquisition, la police a retrouvé plusieurs objets inquiétants, comme un tablier de cuisine portant l’inscription «Le Boucher de la Famille», accroché au mur de la chambre du suspect. Une paire d’oreilles en plastique ornait cette «décoration».