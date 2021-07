Agressions sexuelles en série - Il campait devant les discos pour choisir ses victimes

Les accusations qui pèsent sur le quadragénaire ayant comparu lundi devant le Tribunal de district de Zurich sont lourdes et font froid dans le dos. Le père de famille aurait agressé au moins neuf femmes depuis 2013. Selon «Blick», il s’agit d’un des pires prédateurs sexuels zurichois de ces dernières années.

Tout au long des années, le chauffeur aurait agi selon un seul et même schéma. À chaque fois, il attendait devant diverses sorties de boîtes zurichoises. Il choisissait toujours des victimes alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiants. Il les aurait ensuite attirées dans sa voiture, avant de les enlever et d’abuser d’elles. Le Ministère public a requis 11 ans de prison pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, séquestration et enlèvement.