Italie: il a capturé le monstre du Pô

Passionné de pêche au silure depuis 23 ans, Alessandro Biancardi se souviendra longtemps de sa sortie d’il y a quelques jours sur le Pô, à Revere (Lombardie). L’entrepreneur de 43 ans a en effet capturé un énorme spécimen de 150 kilos et 285 centimètres, surnommé «le monstre du Pô». Il améliore ainsi de 4 centimètres le précédent record du monde non officiel. «J’étais dans ma barque quand j’ai senti quelque chose mordre à l’appât. Je me suis alors lancé dans une véritable bataille pour attraper le poisson», raconte l’Italien à TGCOM 24. Une lutte épique.