États-Unis

Il capture un requin à mains nues, mais ce n’est pas pour frimer

Un nageur a été filmé en train d’attraper un squale, ce week-end dans le Delaware. C’était pour la bonne cause.

Rencontre mouvementée, ce week-end sur la plage de Cape Henlopen (Delaware). Des images montrent un nageur attraper à mains nues un requin après l’avoir traîné par la queue. L’homme tient fermement l’animal et lui ouvre la gueule, devant des témoins estomaqués. «Wouah, c’est un gros… requin!» s’exclame notamment une baigneuse. Après quelques secondes, l’individu relâche le squale, qui s’en retourne vaquer à ses occupations.

Au premier coup d’œil, on pourrait croire que l’homme a simplement voulu amuser la galerie. Mais selon Fox 5, le nageur était un pêcheur professionnel qui essayait de retirer un crochet coincé dans la mâchoire de l’animal. Dans le Delaware, la pêche au requin bouledogue, au requin gros, au requin requiem de sable et au requin taureau est illégale. Si quelqu’un en attrape un, il a l’obligation de le relâcher aussi vite que possible.