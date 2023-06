Société: Il change de sexe à l’état civil pour éviter de faire son service militaire

Le passage au bureau de l’état civil s’est fait en un éclair. DR

Depuis le 1er janvier 2022, il est plus facile de changer de sexe dans les registres étatiques. L’an dernier, un peu plus d’un millier de personnes a franchi le pas. La plupart pour des raisons personnelles légitimes, d’autres pour se faciliter la vie ou faire des économies. La presse dominicale raconte le parcours d’un jeune homme de 23 ans, qui se dit être bien dans sa peau d’homme à 100%, mais qui, pour éviter l’armée, a choisi de se faire inscrire comme femme. Il explique avoir pris sa décision un peu par plaisanterie et un peu pour protester contre la nouvelle loi qui permet un tel changement. Pour ce faire, il a déboursé 75 francs et, en moins de 2 minutes, une fonctionnaire a effectué le changement dans les registres, sans poser la moindre question.

«Extérieurement, la fonctionnaire n’a vu aucun signe indiquant que je me sentais femme. J’ai même parlé d’une voix grave», dit-il. Il a seulement dû noter sur un formulaire comment il souhaitait s’appeler à l’avenir. Il a indiqué ne pas vouloir changer de prénom et il a signé le papier. «J’ai ensuite demandé s’il était possible de revenir ultérieurement sur l’adaptation du sexe. La fonctionnaire m’a répondu par l’affirmative».

Expérience pas totalement réussie

Il ne pourra pourtant pas totalement échapper à l’armée puisqu’il était déjà incorporé. Mais comme femme, maintenant, il est assimilé à une personne voulant faire volontairement son service. Il devra donc s’y soumettre ou passer par un entretien avec un psy pour être déclaré inapte. Du coup, il conseille à ceux qui voudraient faire comme lui, de faire la démarche assez tôt.

À noter qu’on ne sait pas ce qu’il adviendrait pour une femme qui se fait inscrire comme homme!

On n’y croyait pas

Lors des débats au parlement sur la nouvelle loi, ce problème avait été abordé. À l’époque, on parlait que la situation était, en théorie, possible. Mais on pensait que les officiers d’état civil pourraient refuser des demandes qui pourraient paraître discutables. Une autre situation avait été mise en avant: celle d’un homme qui, pour toucher l’AVS à 64 ans (l’âge légal actuellement pour les femmes), voudrait devenir femme pour partir en retraite plus tôt. À Lucerne, un célibataire avait entrepris une telle démarche dans ce sens début 2022. À noter que dès l’année prochaine, l’âge de l’AVS pour les femmes passera progressivement à 65 ans, ce qui sera le cas complètement en 2028. Et le subterfuge deviendra inutile.

