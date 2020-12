Pour Frédéric Billharz, donner de la voix est plus qu’une passion, c’est un besoin. «Je chante tous les jours. C’est dans ma nature, je ne peux pas m’en empêcher», confie le commercial de profession, également diplômé du Conservatoire de musique de Genève. Mais, en mars dernier, la vie de ce quadragénaire bascule. Frappé par le Covid-19, il est hospitalisé durant une semaine aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ses poumons sont gravement atteints. Ce passionné de chant est persuadé de ne jamais pouvoir à nouveau faire de vocalises. Aujourd’hui tiré d’affaire, il a décidé de rendre hommage au personnel soignant des HUG en lui dédicaçant une chanson. Publiée mercredi sur sa chaîne YouTube , la séquence est une reprise de la chanson de Queen «We Are The Champions», sauf que dans sa version, Frédéric Brillharz chante «They Are The Champions» (ndlr: «Ils sont les champions»). Par cette démarche, le ténor souhaite également faire passer un message à la population: «Aujourd’hui, il y a une sorte de normalisation du Covid. On s’est habitués à vivre avec ce virus. Les gens ont oublié qu’il est dangereux. Mais il faut continuer d’être vigilant.» Il espère que son expérience personnelle pourra servir d’exemple pour sensibiliser les jeunes. «J’ai été contaminé par mes parents. Mais ce ne sont pas eux, les personnes âgées, qui ont eu des complications. C’est moi, qui ai 44 ans et qui suis en bonne santé, ainsi que ma femme. Ce sont les plus jeunes qui ont trinqué.»

Une rencontre providentielle

«Quand j’ai été hospitalisé en urgence, après neuf jours de fièvre à délirer à la maison, ils ont voulu me mettre aux soins intermédiaires. Je savais qu’au moindre souci, l’étape suivante serait l’intubation aux soins intensifs. Mais je ne voulais surtout pas qu’on me mette une machine dans la gorge. Cela aurait eu des conséquences désastreuses sur mes cordes vocales. Je leur ai dit que j’étais chanteur et je les ai suppliés de m’installer dans une unité Covid standard», confie Frédéric Billharz. Le reste de son séjour, il s’en souvient à peine, mais ce père de famille sait qu’il n’est pas passé loin. «Les médecins étaient très préoccupés par mes poumons. J’étais sous oxygène, je ne pouvais plus marcher, plus parler. J’avais cette question qui tournait en boucle: est-ce que je vais sortir de là?» se souvient le ténor. C’était compter sans la prise en charge médicale de Sandrine Boult. Physiothérapeute respiratoire en cabinet privé, cette professionnelle de la santé a été appelée en renfort aux HUG, où elle a exercé durant la première vague. Elle a aidé Frédéric à se remettre de la maladie et à retrouver son souffle. «Elle me rendait visite deux fois par jour. Elle m’aidait à me lever, me faisait faire des exercices de respiration ou tentait simplement de me faire marcher quelques pas. Sans ce travail-là, jamais je n’aurais récupéré ma voix», raconte le chanteur lyrique.