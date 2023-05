Un Zurichois cherche un tueur à gages pour sa femme sur le Darknet

Le tribunal de district d’Uster (ZH) a récemment condamné un Zurichois, aujourd’hui âgé de 60 ans, à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans, pour tentative non avérée d’incitation au meurtre. À l’automne 2020, parce que sa femme voulait divorcer et lui réclamait une somme faramineuse, il a cherché un tueur à gages sur le darknet, révèlent des journaux alémaniques dont le « Tages-Anzeiger » (article en allemand).

«Bonjour, pouvez-vous confirmer que vous pouvez faire le travail dans les cinq prochaines semaines?» a-t-il écrit sur le chat des «Internet killers». Après avoir reçu une réponse lui demandant de déposer des bitcoins sur un compte, le Zurichois a fourni une photo et l’adresse exacte de sa femme aux tueurs. Il leur a même fait des suggestions. «Un accident de voiture ou un cambriolage raté, ça va», leur a-t-il écrit.

Il faut savoir que sa femme n’a jamais été en danger: le Zurichois s’est fait avoir par un site frauduleux. Il a d’ailleurs été repéré par un journaliste d’investigation de la BBC, qui faisait des recherches sur le Darknet et était tombé sur les échanges.

«Comme le scénario d’un film»

Le sexagénaire avait été arrêté en décembre, et placé en détention provisoire pendant cinq mois et demi. Devant le tribunal, il a dit être «pleinement conscient de la nécessité d’une peine» et a assuré regretter profondément son acte. Pour le tribunal, «l’acte d’accusation se lit comme le scénario d’un film, mais il s’agissait d’une amère réalité».