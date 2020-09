Une belle gueule de bois… et sans la moindre goutte d’alcool! Un homme pensait avoir déniché un bon plan en investissant dans le whisky de prestige. Finalement, il a été délesté de plus de 100’000 francs. En janvier dernier, ce Vaudois avait contacté une société qui se faisait connaître sur les réseaux sociaux. Un homme lui a répondu qu’il s’agissait de vente en ligne de whiskys sto­ckés dans des ports francs, via des sociétés hors de Suisse. Un contrat lui a été remis et l’investisseur a effectué un premier virement de 4000 euros sur un compte bancaire à Prague.