France voisine : Il coche toutes les cases pour se faire retirer le permis… qu’il n’a plus

Dans la nuit de samedi à dimanche, la gendarmerie française a mené avec succès une importante opération de contrôle à Saint-Julien-en-Genevois.

Pas de permis, pas d’assurance auto, ivre et drogué. Cet automobiliste, pincé par la gendarmerie française lors d’un contrôle dans la nuit de samedi à dimanche, a vu son véhicule immobilisé. Mais il n’a pas été le seul à être pincé hors d’état de conduire. Entre minuit et trois heures du matin, le peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois (F) a intercepté dix personnes avec un taux d’alcoolémie supérieur à la norme et deux conducteurs sous l’emprise de stupéfiants, sur un contrôle de quelque 300 personnes, non loin de Perly. Une partie des contrevenants ont dû laisser leur véhicule sur place, selon «Le Dauphiné libéré».