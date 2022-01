Zurich : Il colle «Mettez-vous votre pass Covid dans le cul» sur sa fille

Une fillette d’environ 8 ans a été vue à la gare avec ce message. Des experts dénoncent cette instrumentalisation de l’enfant.

«La fillette est ici utilisée pour faire une déclaration. En raison de sa faible capacité de discernement due à son âge, elle ne comprend probablement pas le message du panneau. De plus, elle n’est pas encore en mesure de se faire sa propre opinion. Cela n’empêche pas que les parents ne devraient pas imposer leur point de vue à leur enfant, car ces derniers ont le droit à la liberté d’opinion et à l’autodétermination», explique Yvonne Feri, conseillère nationale PS et présidente de l’Association suisse pour la protection de l’enfant.