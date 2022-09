Il commande un jeu vidéo et reçoit un kit pour toxicomane

Mais jeudi, à la livraison, surprise! En lieu et place du jeu, le colis contenait un kit pour toxicomane, avec tout le nécessaire pour s’injecter des drogues dures. «Lorsque j’ai regardé plus précisément ce qui m’a été envoyé, et que j’ai lu la phrase: «Filtrage: de toute façon veuillez bien chauffer la solution de la cocaïne et de l’héroïne», je me suis dit «C’est quoi ce bordel?!? Comment j’ai pu recevoir ça?» Par la suite, je me suis aussi dit que j’avais malgré tout eu de la chance. Si mon fils, ma femme ou quelqu’un d’autre avait ouvert le paquet à ma place, on serait au-delà du simple malaise», s’offusque Eric.