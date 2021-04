Dans le cadre de vastes investigations la police cantonale bernoise a pu relier 24 cas de vols, perpétrés entre août et décembre 2020, à un individu. Ce dernier est suspecté d’avoir agi durant cette période 15 fois dans l’Emmental, le Seeland et le Jura bernois ainsi que neuf fois dans les cantons de Soleure et du Jura. L’homme de 27 ans se trouve en détention provisoire et devra répondre de ses actes devant la justice.