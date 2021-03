France : Procès rare d’un viol sur une prostituée trans sans-papiers

«Un cumul de vulnérabilités» pour cette prostituée transgenre en situation irrégulière. Le procès démarre mardi aux assises à Paris.

Cristina, Angie, Claudia: leurs histoires se ressemblent à s’y méprendre. Ces personnes trans ont commencé à se prostituer au bois de Boulogne à Paris, après être arrivées du Pérou, de Colombie, d’Equateur. Elles n’ont pas de papiers, ne parlent pas français. Et ont subi des agressions, jusqu’au viol avec violences.

De mardi à jeudi, Cristina va être confrontée devant la cour d’assises à l’homme accusé de l’avoir violée, retrouvé grâce à la vidéosurveillance. Un procès rarissime car ces femmes fragiles déposent rarement plainte et les investigations peinent à aboutir.

Personnes vulnérables

Cristina a dû être hospitalisée en psychiatrie. Elle n’a pas retravaillé. Faute de moyens, elle n’a plus eu de logement stable et a dû interrompre son traitement hormonal.

Son avocat, Julien Fournier, s’est battu pour que l’affaire ne soit pas jugée en correctionnelle. «Si on est victime de viol, on n’est pas victime d’un délit. La reconnaissance de l’aspect criminel est extrêmement importante».

Les femmes comme Cristina «sont les personnes les plus vulnérables: d’origine étrangère, sans titre de séjour, prostituées, trans», souligne l’avocat. «Il faut les protéger». Pour le chercheur de l’université de Reims José Reyes, «la plupart viennent en France pour exercer leur activité de prostitution, sortir de la pauvreté, continuer leur transition dans de meilleures conditions».

Angie

En février 2020, un homme lui demande de «faire l’amour» pour 10 euros, raconte Angie à l’AFP. «Je ne travaille pas pour 10 euros», lui répond-elle. Mais il l’attrape par les cheveux. «J’étais en talons hauts, je ne pouvais pas fuir. Je me suis laissée faire. Il a tout fait avec violence». Sans préservatif et bien sûr sans payer.

Elle n’a pas déposé plainte. «Une amie m’a dit: la police ne fera rien». L’homme est revenu un mois plus tard. «Il me jette par terre. Il me frappe avec son poing». Angie se souvient du goût du sang sur son visage, du viol. Il lui a volé 30 euros dans ses collants, 70 euros dans ses gants.