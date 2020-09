Jeux vidéo : Il condense une Wii dans une console portable

Un passionné a transformé l’ancienne console de Nintendo en un modèle unique au format du Game Boy Color.

«Mon dernier projet est terminé!» a fièrement annoncé GingerOfMods sur Twitter en dévoilant des photos de sa dernière création. Baptisée Wiiboy Color, cette console portable unique est le croisement entre une ancienne Nintendo Wii et un Game Boy Color, à savoir la console nomade sortie en 1998 qui a succédé à la Game Boy du géant nippon du jeu vidéo.

Neuf mois, c’est le temps qu’aura nécessité la fabrication de la dernière création de GingerOfMods, qui n’en est pas à ses premières armes. Pour compléter sa mission, le bidouilleur a imprimé un boîtier en 3D, qui est légèrement plus épais que celui du Game Boy Color original, dans lequel il a inséré une véritable carte mère de la Nintendo Wii et d’autres circuits nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. Il y a aussi ajouté des batteries lithium-ion, un ventilateur et un port de recharge USB-C.