Neuchâtel: Il confond la route avec un circuit et ça lui coûte cher

Pour couronner le tout, cet apprenti Mad Max était en possession d’un couteau à ouverture automatique interdit en Suisse et de 6,5 grammes de shit. Pour toute son œuvre, ce citoyen de la Grande-Béroche a été puni de 120 jours-amende à 30.- avec sursis et d’une amende de 1100.- La lame prohibée et la résine de cannabis ont été confisquées et détruites.