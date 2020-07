il y a 38min

États-Unis

Il considérait le Covid comme une blague: il en est mort

Un vétéran de l’armée américaine est décédé du coronavirus le 4 juillet, après avoir martelé sur Facebook qu’il se fichait de cette maladie.

de joc

Richard Rose a été testé positif le 1er juillet. Il est décédé trois jours plus tard. Facebook

Richard Rose est décédé des suites du Covid-19 le 4 juillet à Port Clinton (Ohio). Et pourtant, quelques semaines avant sa mort, ce vétéran de l’armée américaine et grand supporter de Donald Trump prenait encore le coronavirus à la rigolade. «Soyons clairs. Je n’achèterai pas de p*** de masques. J’y suis arrivé jusqu’à maintenant sans croire à cette satanée mode», écrivait-il le 28 avril sur Facebook. Son post avait été partagé plus de 18’000 fois.

Le 12 mai, l’ex-militaire de 37 ans en remettait une couche sur le réseau social, expliquant qu’il en avait marre de voir des «publicités politiques diffamatoires et des conneries sur le Covid à la télé». «Hier, j’ai rendu ma box. J’ai aussi commencé à bloquer des gens. Il est temps de faire barrage à la négativité», a écrit Richard Rose, entre deux tirades attaquant le mouvement Black Lives Matter et louant le président Trump.

Le 1er juillet, le trentenaire a changé de ton, annonçant sur le réseau social qu’il était malade et que ses symptômes correspondaient à ceux du coronavirus. Plus tard dans la journée, il révélait le résultat de son test: «Eh bien, me voilà officiellement en quarantaine pour les 14 prochains jours. Je viens d’être testé positif au Covid-19. Ça fait chier parce que je venais de commencer un nouveau travail», pestait-il.

Le lendemain, Richard confiait à ses abonnés qu’il avait du mal à respirer. Son dernier post montre un homme tout sourire, tenant une bière: «Quand vous me verrez au paradis, ne vous chiez pas dessus, bande de connards qui jugent les autres», pouvait-on lire en légende. Richard est mort le lendemain, et son décès de Richard a profondément choqué son entourage.