Nyon (VD)Il court derrière son chien et ne voit pas arriver le train

La victime qui promenait son animal de compagnie à pied a été heurtée par un train régional reliant Nyon et Saint-Cergue. «Elle a été prise en charge par les secours et emmenée à l’hôpital. On ne peut toutefois pas se prononcer quant à la gravité de ses blessures», poursuit le responsable communication. Et d’ajouter que la police vaudoise n’a pour l’heure aucune information concernant le canidé. A 17h, les forces de l’ordre étant encore en intervention sur place.