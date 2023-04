Vaud: Il court pour dire au revoir à un ami, chute et se fait happer par un train

Un drame s’est produit à la gare de St-Légier dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de 1h. Un jeune Britannique de 20 ans domicilié en Valais a perdu la vie dans un accident avec un train. «Alors que le train venait de démarrer, la victime aurait couru à côté du train afin de dire au revoir à un ami. A un moment donné, il a perdu l’équilibre et a chuté entre le quai et les voies de chemin de fer. Le train qui se dirigeait à Blonay l’a alors happé», précise la police vaudoise samedi. Malgré l’arrivée rapide des secours, qui ont tenté de le réanimer, le jeune homme a perdu la vie sur place.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. Plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de l’Association Sécurité Riviera ainsi que la brigade de police scientifique, une ambulance, le SMUR et une équipe de soutien d’urgence sont intervenues sur place.