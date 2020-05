Coronavirus

Il court un ultra-marathon autour de son lit

Un athlète russe a couru 100 kilomètres dans sa chambre, en changeant de sens tous les 10 kilomètres.

Résultat: 10 heures et 19 minutes d'effort. «Ma tête commençait à tourner et ma jambe me faisait mal d'un côté, alors je changeais de direction tous les 10 kilomètres», a-t-il expliqué à l'agence de presse «AP». «J'avais le soutien de ma famille. Normalement, sur un ultra-marathon comme celui-là, vous courez avec un sac à dos entre les stations de ravitaillement, a-t-il poursuivi. Ici, j'avais juste à faire un signe de la main quand j'avais besoin de quelque chose et ma femme me le préparait.»