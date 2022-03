Charlie Puth craque en annonçant son single

Charlie Puth : Il craque en annonçant son nouveau single

Charlie Puth a été très ému en parlant de sa nouvelle chanson qui évoque une rupture amoureuse qui l’a fait beaucoup souffrir.

Charlie Puth est un homme très émotif. Dans une vidéo sur Instagram posté jeudi 24 mars 2022, le chanteur, qui a réconforté un tiktokeur, a annoncé à ses fans que son nouveau single, «That’s Hilarious», sortirait en avril 2022. Mais très vite, sa voix s’est nouée. «Je me réjouis de sortir cette chanson, mais à chaque fois que je l’entends, ça me rappelle une période vraiment difficile, a-t-il confié, les larmes aux yeux. Je n’ai jamais raconté à personne ce qui m’est arrivé et la douleur que j’ai ressentie à cause de la pire rupture que j’ai eue de ma vie, en 2019.» Touchés, les abonnés de l’artiste, qui avait roulé une pelle à Meghan Trainor aux American Music Awards, en 2015, ont été nombreux à lui envoyer des messages de soutien.