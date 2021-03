Tennis : Il craque et insulte le boss de l’ATP en plein match

Le Canadien Vasek Pospisil avait les nerfs à vif, mercredi, à Miami. La conséquence, selon lui, d’un échange houleux la veille avec le patron du circuit, Andrea Gaudenzi.

Vasek Pospisil était très remonté mercredi. AFP

Le soleil a brillé mercredi, lors du premier tour du Masters 1000 de Miami, mais il y a eu de l’orage sur le court No 1, Vasek Pospisil laissant éclater sa colère... contre le patron du circuit ATP, Andrea Gaudenzi, avant d’ensuite s’excuser.

Au cours d’une journée où les résultats notables ont été les qualifications du Sud-Africain Lloyd Harris, récent finaliste à Dubaï, et de l’Américaine Sloane Stephens qui n’avait plus gagné un match depuis 176 jours, l’élimination du Canadien par l’Américain Mackenzie McDonald (6-3 4-6 6-3) s’est avérée plus anecdotique que l’incident survenu en fin de première manche.

«Le président de l’ATP m’a crié dessus lors d’une réunion de joueurs» Vasek Pospisil

Vasek Pospisil a d’abord tapé une balle hors du court de frustration, avant de briser une raquette au sol. Puis, alors qu’il servait dans le premier set à 3-5 et 15-40, il a pris un point de pénalité pour propos injurieux, perdant de cette façon le premier set.

Interrogé au moment du changement de côté par l’arbitre, Arnaud Gabas, sur les raisons de son courroux, le Canadien a répondu: «Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui? Hier, pendant une heure et demie, le président de l’ATP m’a crié dessus lors d’une réunion de joueurs, pour avoir essayé d’unir les joueurs. Pendant une heure et demie. Le patron de l’ATP. Faites-le sortir d’ici… Trou du c... Pourquoi est-ce que je supporterais cela?», a enchaîné le 67e mondial, en parlant d’Andrea Gaudenzi.

Avec Novak Djokovic

L’été dernier, Vasek Pospisil, jusqu’alors membre ardent du Conseil des joueurs de l’ATP, une instance intégrée à l’institution, avait démissionné pour cofonder, avec le numéro un mondial Novak Djokovic, l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), un organisme parallèle et indépendant.

Quelques heures après, le joueur a exprimé ses regrets sur Twitter. «Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon comportement sur le court. J’ai manqué de respect au jeu que j’aime et j’en suis sincèrement désolé.»

Dotations en questions

«En guise d’explication, j’ai été profondément troublé lors d’une réunion entre les joueurs et les dirigeants de l’ATP hier soir, et... j’ai sous-estimé le poids de ces émotions jusqu’à ce que j’entre sur le court aujourd’hui. Encore une fois, je suis désolé pour mon comportement et pour le langage que j’ai utilisé», a-t-il ajouté.

En novembre, il avait estimé dans un podcast du site «Tennis.com» que l’objectif de la PTPA était de faire en sorte que les joueurs soient «représentés d’une manière appropriée». «Avec cette organisation nous avons réellement la capacité d’influencer les décisions majeures qui sont prises et qui affectent nos moyens de subsistance.»

«Il y a un peu d’incompréhension quant à la façon dont ces dotations sont gérées» John Isner, joueur de tennis américain

A ce titre, John Isner a mis en exergue, plus tôt mercredi, l’interrogation des joueurs à propos de la baisse des dotations dans les tournois du circuit, dont le Masters 1000 de Miami, passé de 1,35 million de dollars pour les vainqueurs en simples en 2019 à un peu plus de 300’000 cette année.

«Il y a un peu d’incompréhension quant à la façon dont ces dotations sont gérées et pourquoi leurs montants sont ce qu’ils sont», a-t-il dit, tout en comprenant «qu’avec le manque à gagner provenant de le billetterie, nos bourses diminuent», par temps de pandémie de coronavirus.

«Mais certains joueurs se demandent pourquoi elles ont tant diminué. Le circuit a mis en place une stratégie qui consiste à maintenir peu ou prou les dotations des premiers tours, mais ceux des quarts, demi-finales et finales ont été considérablement réduites», a souligné l’Américain qui entrera en lice vendredi.

Interrogé sur la PTPA dont il est membre lui aussi depuis l’an passé, Isner a estimé «qu’en fin de compte, cela pourrait être sain pour le circuit, même si certaines personnes ne sont certainement pas d’accord avec moi».