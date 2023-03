Vevey (VD): Système révolutionnaire pour produire de l’eau

Un «Nobel de l’eau» pour un chercheur de l’EPFL

C’est un prix prestigieux qui a été remis au directeur du laboratoire d’écohydrologie de l’EPFL, Andrea Rinaldo, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. Le Prix de l’eau de Stockholm est en effet connu comme l’équivalent du Nobel en la matière. Il récompense les travaux menés durant toute sa carrière, ayant permis de mettre en lumière des schémas hydrologiques et écologiques sur les bassins-versants des cours d’eau, en surface et dans les sous-sols. Les cheminements de l’eau constituent en effet des «couloirs écologiques» pour la faune et la flore, et leur connaissance permet donc de prédire la propagation d’espèces invasives ou d’agents pathogènes lors d’une épidémie.