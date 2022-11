Fribourg : Il crée une app pour rouler à vélo en évitant la pollution

Pour son travail de bachelor, Philipp Daniel, 25 ans, a opté pour un projet respectueux de l’environnement. Il a développé une application pour circuler à vélo. Sauf que l’itinéraire calculé est celui qui expose le moins le cycliste à la pollution de l’air. «Les utilisateurs peuvent opter pour un temps de parcours optimal ou rouler en profitant d’un air sain. Selon que l’on est pressé ou non, on accepte plus facilement de traverser des zones de pollution de l’air», explique Philipp Daniel.

Des tests concluants

Son travail de bachelor faisait partie du projet de recherche FRI-IoTnet de l’école d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg. Pour mettre au point son application qui ne fonctionne pour l’instant qu’à Fribourg, il utilise les données du trafic et celles des capteurs montés sur les bus de ligne des Transports publics fribourgeois (TPF). Ces bus sont équipés d’un appareil de mesure des particules fines et d’un GPS sur le toit. Ces capteurs mesurent en temps réel le degré de pollution de l’air. «Là où il n’y a pas de bus, il n’y a pas de données sur la qualité de l’air, c’est pourquoi j’ai décidé d’utiliser aussi les données du trafic et de mesurer ainsi indirectement la qualité de l’air», ajoute le jeune homme.