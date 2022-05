France : Il crève les yeux de sa femme et la poignarde douze fois

Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue dimanche après s’en être sauvagement pris à son épouse dans leur appartement de la région parisienne.

Une femme de 37 ans a été victime d’une effroyable agression, dimanche à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Maïté se trouvait chez elle quand son mari Abderahim, 41 ans, s’en est sauvagement pris à elle avec un couteau. L’individu a crevé les deux yeux de son épouse et lui a asséné au moins douze coups avec l’arme blanche. Selon «Le Parisien» , il lui aurait aussi coupé l’oreille. Alerté par les hurlements de douleur de la trentenaire, un voisin a alerté la police. À l’arrivée des forces de l’ordre, Abderahim a d’abord refusé d’ouvrir la porte, avant d’obtempérer.

Maïté gisait dans une mare de sang, consciente. Son mari a été menotté et placé en garde à vue, mais il a rapidement été conduit à l’hôpital en raison de son état de choc et a été interné. Pour l’heure, les circonstances de l’agression restent floues. Une source proche de l’enquête explique le couple était «stable» et qu’il n’existe aucun antécédent de violence. Parents de quatre enfants qui n’étaient pas présents au moment des faits, ils étaient ensemble depuis une vingtaine d’années.