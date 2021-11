Le cofondateur : Il critique YouTube en modifiant la plus ancienne des vidéos

Jawed Karim, un des cofondateurs de la plateforme vidéo, a modifié la description de la toute première vidéo «Me at the Zoo» pour critiquer la décision de masquer les «dislikes».

Jawed Karim a utilisé sa vidéo «Me at the Zoo» pour faire passer son message.

Jawed Karim a trouvé un moyen original pour afficher son mécontentement. Le cofondateur de YouTube s’est servi d’une vidéo devenue culte, à savoir le célèbre clip «Me at the Zoo». D’une durée de seulement dix-huit secondes et montrant l’Américain devant l’enclos des éléphants au Zoo de San Diego, aux États-Unis, il s’agit, pour rappel, de la toute première vidéo publiée sur la célèbre plateforme vidéo rachetée par Google. Mise en ligne le 23 avril 2005, soit il y a plus de seize ans, et comptant désormais plus de 200 millions de vues, cette vidéo historique affiche une nouvelle description: