Sébastien Anex croise les stars du Montreux Jazz

Portraits de Sébastien Anex : Il croise les stars dans les coulisses du Montreux Jazz

Sébastien Anex photographie les artistes du festival très peu de temps avant qu’ils ne montent sur scène.

Robert Plant & The Sensational Space Shifters en 2014: La bonne humeur régnait dans la formation avant qu’elle ne monte sur scène. Robert Plant, avec Alison Krauss, seront à voir le 13 juillet 2022 au Montreux Jazz.

S’il y a quelqu’un qui croise du beau monde dans les coulisses du festival, c’est bien ce photographe vaudois de 39 ans. Dans les sous-sols des salles de concert, ou plus rarement dans le périmètre extérieur du Centre des congrès, Sébastien Anex tire le portrait des artistes pour «Le Matin» et «20 minutes».

«Le défi est de pouvoir nouer rapidement une relation de confiance avec les musiciens. Souvent, ils n’ont que très peu de temps. Une séance photo peut, à l’extrême, ne durer qu’une dizaine de secondes», explique-t-il. Sébastien Anex a réalisé plus de 200 portraits depuis 2013. Ci-dessus, il a sélectionné six clichés de stars qui reviennent en 2022 et qu’il espère bien de nouveau immortaliser.