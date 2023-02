Montreux (VD): Il croit avoir acheté un resto: c’est un tea-room... fermé

1 / 4 La police a fermé l’établissement. DR Le tea-room devait être fermé. Il s’est transformé en resto en catimini. DR La transaction entre l’ancien et le nouvel exploitant finira probablement au tribunal. DR

Quand il a repris l’affaire, l’ancien exploitant proposait entrée, plat et dessert pour 22 fr. Habib* a repris la carte, imprimé des flyers et commencé à rêver de nouveaux clients à fidéliser. Il s’est mis à projeter au moins 1000 fr. de recettes par jour pour marquer les débuts d’une affaire qu’il croyait florissante. Depuis fin décembre, il se pourléchait les babines après avoir conclu la location-­vente d’un restaurant avec Tahir* pour un montant total de 160’000 fr. Selon les modalités de l’accord, l’ancien exploitant sous-louait les locaux (restaurant, appartement de 2,5 pièces et parking) à Habib, devenu patron du commerce dès janvier.

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Habib l’a constaté le 27 janvier quand la police du commerce a débarqué. «Je n’en revenais pas. Depuis 2022, l’établissement ne bénéficiait plus d’une quelconque licence d’exploitation et était censé être fermé», déclare Habib. Les locaux ont donc été bouclés par les autorités. Désormais, les deux ex-partenaires communiquent via leurs avocats. «Il est évident que les fautes et manquements ont été commis avant la vente. Tahir est donc responsable des énormes pertes commerciales que mon client continue de subir», a réagi le défenseur de Habib.

Après s’être vu notifié par les autorités que les lieux n’étaient pas homologués pour de la restauration, Habib a essayé d’atténuer son manque à gagner en sollicitant auprès de la commune une autorisation pour exploiter un tea-room en utilisant la patente de son employé. Soit un feu vert pour la vente de boissons non alcoolisées et de mets froids. Mais pour cela il faut d’abord une licence de la police vaudoise du commerce et l’accord du service de l’urbanisme, chargé de vérifier la conformité des locaux.

Contacté, Tahir a réagi avec énervement: «Vous êtes bouché ou quoi? Je vous ai répété que je ne ferai pas de commentaire.»

Cuisine non conforme et tripatouillage Les autorités ont constaté des transformations clandestines faites pour la préparation de mets chauds. Or le commerce ne dispose pas d’une installation pour la retenue des graisses provenant de la cuisine, comme l’exige l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux. Informée de la situation, la régie a décidé de résilier le bail pour le 28 février. Entre les arriérés de loyers et les dégâts commis, elle réclame environ 19’000 fr. à Tahir. Soit quasiment l’équivalent de la caution de l’ancien tenancier du tea-room.