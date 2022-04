Vente en ligne : Il croyait encaisser 12’000 francs, il se fait escroquer de 700 francs

Un lecteur voulait vendre sa voiture sur une plateforme internet. Mais il s’est fait au final gruger par son pseudo-acheteur grâce à un faux document bancaire.

Faux relevé bancaire

Le vendeur est méfiant. Du coup, pour prouver sa bonne foi, l’acheteur lui envoie un relevé bancaire montrant que l’argent lui a bel et bien été envoyé. A.S. prend alors confiance et verse à son tour la somme demandée. Ce n’est que plus tard qu’il se rend compte qu’il a été victime d’une arnaque et que non seulement il n’a pas reçu d’argent mais qu’en plus il a perdu 700 francs dans la mésaventure.