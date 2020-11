Déguisé en Aladdin

«Ils ont commencé à me parler de baba (ndlr: une sorte de Dieu), qui avait aussi visité leur maison. Ils m’ont lavé le cerveau et m’ont demandé de rencontrer ce baba», raconte le Dr Khan. Après un mois passé au contact des deux arnaqueurs, le médecin pensait vraiment qu’un génie sommeillait dans cette lampe. Et que l’objet lui apporterait «richesse, santé et bonne fortune».