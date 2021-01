Australie : Il débarque au refuge avec un fusil d’assaut pour récupérer son chat

Privé de son compagnon à quatre pattes, un ex-militaire a fait vivre un véritable cauchemar à l’employée d’un refuge pour animaux, lundi à Melbourne.

L’homme de 44 ans débarque au refuge habillé en militaire et armé d’un fusil d’assaut, raconte le «Guardian». L’ancien soldat exige qu’on lui montre l’endroit où les chats sont hébergés et s’en prend à une employée. Il la force à s’agenouiller, l’attache et la tient en joue: «Faites ce que je vous dis et écoutez-moi, et je ne vous tuerai pas», a-t-il lancé à la victime. Après avoir terrorisé la jeune femme, Wittmann finit par quitter les lieux sans même avoir récupéré son chat.