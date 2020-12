Etats-Unis : Il décapite deux de ses enfants et force les plus petits à regarder

Un père de famille de 34 ans a été arrêté vendredi dernier et mis en examen pour le meurtre atroce de sa fille de 13 ans et de son fils de 12 ans.

Un effroyable drame est survenu le 29 novembre dans une maison de Lancaster (Californie). Un homme de 34 ans a décapité sa fille et son fils de respectivement 13 et 12 ans et il a conservé leurs corps durant cinq jours. Pendant tout ce temps, Maurice Taylor Sr. a gardé ses deux plus jeunes enfants, âgés de 8 et 9 ans, enfermés dans leur chambre sans nourriture. Il les a également forcés à regarder les corps de leurs frère et soeur.