Canton de Berne : Il décède après être entré en collision avec le mur d’un jardin

Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste de 78 ans a perdu le contrôle de sa voiture, près de Sumiswald. Malgré l’intervention des secours, il est décédé sur les lieux de l’accident.

L’accident s’est produit à la hauteur de Griesbach (BE)

Ce mardi, peu avant 10 h 05, la police cantonale bernoise a été prévenue d’un accident de voiture à Sumiswald. D’après les premières informations, un Suisse de 78 ans résidant dans le canton de Berne, circulait sur la route principale. Pour une raison encore indéterminée, sa voiture est soudain sortie de la route et est entrée en collision avec le mur d’un jardin.

Les sapeurs-pompiers de Sumiswald ont ensuite pu désincarcérer l’automobiliste qui a été pris en charge par une équipe d’ambulancier et des membres de la Rega. Malheureusement, cela n’a pas suffi et l’homme de 78 ans est décédé sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident.