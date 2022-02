Canton de Soleure : Sortie de route tragique dans un ruisseau

Un retraité a eu un accident fatal à Balm bei Günsberg (SO). Selon les premières constatations, il serait sorti de la route et aurait fini sa course dans un ruisseau.

L’accident a eu lieu sur la Balmbergstrasse. Google Maps/Capture d’écran

Jeudi, vers 12h10, un passant a averti la police cantonale de Soleure qu’une voiture était sortie de la route à Balm bei Günsberg (SO) et avait fini sa course dans le lit d’un ruisseau. À leur arrivée, les secours n’ont rien pu faire pour le conducteur, et n’ont pu que constater le décès du retraité.

Les circonstances du drame n’étant pas claires, la police cantonale et le Ministère public du canton de Soleure ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer le déroulement des faits. Les premiers éléments laissent supposer qu’il s’agit d’un auto-accident.