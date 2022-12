Canton de Berne : Il décède après un choc frontal avec un mur

Un homme de 61 ans est mort après un accident de voiture à Zwieselberg (BE). Il est sorti de la route dans un virage et est entré dans un mur.

Un grave accident de la route s’est produit dimanche soir à Zwieselberg (BE). Selon les premières informations de la police cantonale bernoise, un homme circulait dans sa voiture en direction de Gwatt (BE). Dans un léger virage à gauche, il est soudain sorti de la route et est entré en collision frontale avec un mur.