Un homme meurt après un choc frontal avec une paroi rocheuse

Un accident de la route a fait un mort ce mardi peu avant 3 h du matin à Ramlinsburg (BL). Selon les premières informations de la police cantonale de Bâle-Campagne, un homme de 75 ans circulait sur la route principale de Lampenberg en direction de Liestal. À la sortie d’un pont, il est soudain parti tout droit et est entré en collision frontale avec la paroi rocheuse.

Grièvement blessé, le conducteur est décédé sur les lieux de l’accident, malgré les tentatives de réanimation. La cause de l’accident n’est pas claire et fait l’objet d’une enquête en cours par les spécialistes de la police et le ministère public de Bâle-Campagne.