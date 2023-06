Lucerne: Il décède après une sortie de route avec son tracteur

Samedi, peu avant midi, un homme circulait sur un chemin de terre à Willisau avec un tracteur et une remorque attelée. Pour des raisons encore inconnues, l’engin s’est déporté vers la droite et a fait plusieurs tonneaux dans un pré en forte pente. Le conducteur du véhicule a été éjecté de la cabine et a subi de graves blessures. Il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère. Ce Polonais de 48 ans y est décédé dans l’après-midi en raison des blessures subies. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.